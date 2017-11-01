В Вильнюсе и его окрестностях меняется расписание транспорта

1 ноября меняется движение у Рокантишкского, Карвелишкского, Салтонишского и Кайренского кладбищ (все изменения будут действовать с 7 до 22 ч.).

По ул. Стяпоно Баторо на Рокантишкское кладбище можно будет проехать через Новую Вильню, по ул. Коелавичаус, Шяурес, Уосю, Кално и Рокантишкю.

1 ноября будет запрещено движение транспорта на ул.Ажуолино, около Салтонишского кладбища. Со стороны проспекта Лайсвес можно доехать до места стоянок для машин на ул. Виршулишкю, а со стороны ул. Озо – до стоянки на ул. Ажуолино.

Около кладбища Кайренай со стороны Неменчинского шоссе с ул. Кайренай машины будут направлять в объезд по ул. Шилену, а от ул. Плитинес будет одностороннее движение в сторону кладбища.

Меняется также порядок движения на подступах к Карвелишкскому кладбищу. Те, кто едет на машинах со стороны Пилайте смогут подъехать к кладбищу не по основной, а по объездной дороге, которая находится в 1 км от главного въезда, на пути в сторону Судерве. На Карвелишское кладбище рекомендуют ехать со стороны Судерве. На это кладбище можно попасть, оставив автомобиль на кольце Жверинаса на площадке "Паркуйся и езжай" и далее на 63 автобусе.

Около кладбищ будет патрулировать полиция.

До 2 ноября меняется порядок движения. Чаще будут курсировать автобусы 2, 37, 38, 63 и 115 маршрутов. Расписание этих автобусов меняется как в рабочие, так и в выходные дни.

1 ноября будет курсировать больше троллейбусов 2, 7, 16 и 19 маршрутов.

Автобус 7 маршрута будет курсировать 1 ноября по измененной трассе, он не будет заезжать на ул. Ажуолино и Виршулишкю, не будет останавливаться на остановке Ажуолино. От перекрестка ул. Буйвидишкю-Озо он поедет по ул. Буйвидишкю и проспекту Лайсвес, далее – по обычному маршруту. Автобус дополнительно будет останавливаться на остановке Вайку каймас, Буйвидишкю, Ригос, Пал. Юргё Матулайчё бажнича, Шяулю саюнга.

Автобус 115 маршрута будет курсировать по измененной трассе. В сторону Новой Вильни он развернется на остановке Рокантишкес и далее по объездной дороге – ул. Виршупё, Милдос, С.Баторо, далее – по обычной трассе. Автобусы будут останавливаться на остановке Лиглаукяй, Шило, Виршупис, Милдос, Пучкорю атоданга, Пучкоряй, Стяпоно Баторо, Лелию. Автобус не будет останавливаться на остановке Рокантишкю содай, Уосю содай, Кално, Папарчу, Уосю, Альберто Коелавичаус и Думу. В сторону Антакальнисаб автобусы будут ехать по обычной трассе.

Действующее до 2 ноября расписание можно найти на сайте vilniustransport.lt.