Ассоциация "Самостоятельная жизнь" в субботу в Вильнюсе готовит международное протестное шествие в связи с положением людей с инвалидностью.
Techninės pagalbos neįgaliesiems centro ekspozicija

Этой акцией хотят подтолкнуть литовскую и зарубежную общественность присоединиться к положительным изменениям при осуществлении прав человека в отношении ограниченных возможностей здоровья.

По словам организаторов, причина этого шествия - неспособность Литвы осуществить положения конвенции прав людей с инвалидностью Организации объединённых наций.

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Кроме этого, в интернете собирают подписи под петицией по поводу дискриминации людей с особыми потребностями.

В ней выражается протест против меньших возможностей людей с ограниченными возможностями здоровья получить образование, ограничений на обучение детей с особыми потребностями вместе со всеми, минимальных выплат вместо равноценного заработка, неприспособленного к жизни, учёбе и работе окружения и т.д.

Авторы петиции требуют, чтобы положения конвенции прав людей с инвалидностью Организации объединённых наций осуществлялись во всех областях.

Документ уже подписали более 1500 человек.

5 мая отмечается Европейский день самостоятельной жизни.

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