Этой акцией хотят подтолкнуть литовскую и зарубежную общественность присоединиться к положительным изменениям при осуществлении прав человека в отношении ограниченных возможностей здоровья.
По словам организаторов, причина этого шествия - неспособность Литвы осуществить положения конвенции прав людей с инвалидностью Организации объединённых наций.
Кроме этого, в интернете собирают подписи под петицией по поводу дискриминации людей с особыми потребностями.
В ней выражается протест против меньших возможностей людей с ограниченными возможностями здоровья получить образование, ограничений на обучение детей с особыми потребностями вместе со всеми, минимальных выплат вместо равноценного заработка, неприспособленного к жизни, учёбе и работе окружения и т.д.
Авторы петиции требуют, чтобы положения конвенции прав людей с инвалидностью Организации объединённых наций осуществлялись во всех областях.
Документ уже подписали более 1500 человек.
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