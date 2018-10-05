Гроб с останками борца за свободу, покрытый государственным флагом, утром был доставлен в в Костел Св. Иоаннов Вильнюсского университета. Останки встречали близкие партизана, командующий вооруженными силами Литвы, генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукас, Вильнюсский архиепископ Гинтарас Грушас.

В полдень участие в церемонии примут президент Даля Грибаускайте, премьер Саулюс Сквенялис, спикер сейма Викторас Пранцкетис, до вечера дань памяти партизанскому командиру смогут отдать представители общественности.

Похороны состоятся в субботу после обеда на вильнюсском кладбище Антакальнис.

После Второй мировой войны А. Раманаускас-Ванагас возглавлял партизан Дзукии (исторического региона на юге и юго-востоке Литвы), а в 1949 году вместе с другими партизанскими командирами подписал Декларацию Движения борьбы за свободу Литвы.

Вооруженная борьба за восстановление независимости Литвы велась с 1944 до 1953 года. А. Раманаускас-Ванагас был арестован в 1956 году, подвергнут жестоким пыткам советскими органами, год спустя он был казнен.

Останки А. Раманаускаса-Ванагаса были обнаружены и идентифицированы в этом году в Вильнюсе.

Партизанская война в Литве началась в 1944 году, когда страну оккупировал Советский Союз

Партизанские отряды стали создаваться в Литве в конце лета 1944 года. В 1944-1946 годах сформировались крупные, до ста бойцов, партизанские отряды. Около 30 тысяч партизан активно действовали почти на всей территории Литвы, за исключением городов. Они носили военные униформы, большинство из них были молодыми людьми, детьми малоземельных и безземельных крестьян, в отрядах проводились военные учения.

Партизаны участвовали в вооруженных столкновениях с подразделениями НКВД, срывали проводившиеся оккупационными властями выборами, обстреливали избирательные штабы, боролись с насильственным созданием колхозов.

Партизанские военно-полевые суды судили и выносили смертные приговоры исполнителям ссылок, советским должностным лицам и шпионам. После того, как советы заблокировали поступление в Литву свободной информации из внешнего мира, в округах были созданы отделения по информации и печати, за весь период партизанской войны были изданы периодические издания 80 наименований, говорится в сжатой "Истории Литвы", изданной в 2013 году по заказу МИД.

Из трех Балтийских стран сопротивление в Литве было наиболее сильным, здесь еще зачастую питали наивную веру в Запад, в то, что коммунистическое правление не продлится долго, а США и Великобритания выполнят обещания Атлантической хартии по возвращению независимости странам, лишившимся ее в ходе войны.

На втором этапе в 1946-1948 годах, после потери около 10 тыс. бойцов, партизаны сформировали более мелкие отряды, оборудовали бункеры, перешли к обычной тактике партизанской войны. Им удалось создать централизованные структуры, однако они были быстро уничтожены.

Шестнадцатого февраля 1949 года партизаны обнародовали декларацию, в которой предусматривалось восстановление независимости Литовского государства и принципы его демократического правления.

Организованное вооруженное сопротивление завершилось весной 1953 года.