Вильнюсское похоронное бюро находится на ул. Оланду, 22. Похороны актера состоятся 3 января, в 12 ч. на Антакальнисском кладбище, на Горе деятелей искусства.
Сабулис родился 29 августа 1954 года в Каунасе.
В 1976 г. он окончил Литовскую государственную консерваторию, отделение актерского мастерства. В 1976–1989 гг. – был актером Каунасского драматического театра.
В кино Сабулис снимался с 1973 года. Его дебют - эпизодическая роль танцора в фильме "Куда уходят сказки" (1973, режиссер Альгирдас Дауса).
Известен своими ролями в фильмах: "Соседи", "Американская трагедия", "Богач. Бедняк", "В двух шагах от "Рая". Его партнерами были Алексей Булдаков, Ирина Мельник, Мартиньш Вилсонс.
В 1984 г. актер снялся в фильме "Полет через Атлантический океан", где сыграл легендарного летчика Стяпаноса Дарюса. В 1986 г. актер получил звание заслуженного актера ЛССР. В 1992 г. окончил режиссерские курсы (студия А.Жебрюнаса) и стал снимать короткометражные фильмы.
В 2008 г. получил "Серебряного журавля" (приз литовской киноиндустрии) за лучшую второплановую мужскую роль в фильме "Заклинание греха" (режиссер Альгимантас Пуйпа).
В Вильнюсе друзья и поклонники таланта прощаются с актером Сабулисом
В четверг в Вильнюсе началось прощание с ушедшим из...
Путешественники смогут ездить за границей с легальными правами: Regitra выдает документы международного образца
Жители Литвы уже могут заказать в Regitrа международное...
Этот год начался в Литве с большего числа кровавых событий, чем обычно (7)
Новый год в Литве – самая кровавая ночь года. Такую...
Спортклубы готовы к наплыву клиентов: абонементы идут нарасхват (9)
Новый год – новые обещания. Одно из них - начать...
TOP новостей
В этом году исчезнет вовремя не использованный работниками отпуск (10)
С момента вступления нового Трудового кодекса Литвы...
Этот год начался в Литве с большего числа кровавых событий, чем обычно (7)
Новый год в Литве – самая кровавая ночь года. Такую...
Путешественники смогут ездить за границей с легальными правами: Regitra выдает документы международного образца
Жители Литвы уже могут заказать в Regitrа международное...
Центробанк предупредил коммерческие банки Литвы: готовиться к возможному кризису (2)
В целях защиты государственных средств и стабильности...
Предприниматель: настанет день, когда налог на недвижимость в Литве будут платить все (106)
Рост продаж квартир и домов в Вильнюсе в 2019 году был...