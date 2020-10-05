В Вильнюсе члены избирательных комиссий могут провериться на коронавирус

В этом мобильном пункте могут провериться: председатели избирательных комиссий, их заместители, члены, работники секретариатов, наблюдатели и т.д.

Тестирование возможно по предварительной записи после получения смс-сообщения с кодом. Все желающие должны заполнить анкету и показать смс-сообщение с указанием места и времени проверки. В день планируют делать по 140 и больше тестов.

Ответ будет получен в течение 15 минут. Если тест даст положительный результат – это значит, у человека был контакт с SARSCoV-2, то сразу же будет выполнен PGR тест в мобильном пункте.

С собой надо принести документы, удостоверяющие личность и показать смс-сообщение с кодом. Это тестирование необязательное, а рекомендуемое.