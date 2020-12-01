В Вильнюсе был испорчен плакат музея МО с изображением гомосексуальной пары

"Музей MO на своих выставках приглашает обсуждать важные для общества темы. это один из способов осмысливания жизни, обсуждения проблемных вопросов. Все искусство о нас – даже тогда, когда речь идет о темах, которых мы стараемся избегать или умолчать. Этот акт только показал, что некоторые вопросы в нашем обществе все еще сложные, а мы не настолько зрелые, чтобы принять другого", – сказала директор музея МО Милда Иванаускене.

Автор "Совместной жизни" Угнюс Гелгуда прибавил: "Печально видеть, что даже спустя 16 лет с момента создания этой серии, разные способы совместного пребывания остаются непонятыми, их осуждают. Я надеюсь, что культура способствует воспитанию понимания и открытости".

Гелгуда в своем творчестве поднимает актуальные вопросы, порой не совсем удобные, хочет говорить о том, о чем не говорят, что завуалировано. Цикл фотографий "Совместная жизнь", созданный в 2004 г. – портреты гомосексуальных, гетеросексуальных семей, семей, которые рано вступили в брак или супругов разного возраста. В свое время этот цикл фотографий вызвал немало удивления и дискуссий.

Иванаускене заметила: "В 2004 году, когда был создан этот цикл, начались дискуссии, возмущение. Тогда эти фотографии выдворили с двух выставок. Но позже их показали на ряде выставок. Жаль, что и сейчас, 16 лет спустя, мы наблюдаем проявление противостояния и непринятия гомосексуальных пар".

Этот снимок сейчас входит в работы выставки "Почему так сложно любить?". Эта выставка посвящена актуальным на сегодняшний день темам, касающимся экологическим, политическим, социальным вопросам жизни, эмпатии и неравенству в разных сферах.