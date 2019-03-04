4 марта (в понедельник), в 18.30–20.30 ч., съемки будут проходить на ул. В.-M.Путино (на участке между ул. M.-K.Чурлёнё до M.Валанчаус). Во время съемок на этом участке ул. В.-M.Путино будет запрещено движение транспорта. Зону съемок можно будет объехать. Жители смогут въезжать и выезжать через дворы.
Съемочная группа приносит извинения за временные неудобства.
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