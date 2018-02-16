В этот день вильнюсцы и гости столицы могут пользоваться общественным транспортом бесплатно.

До 9.00 17 февраля будет запрещено движение транспорта на проспекте Гедиминаса между ул. Швянтарагё и А.Гоштауто. Регулировать движение будет полиция.

С 7.00 16 февраля до 9.00 17 февраля запрещено движение транспорта на ул. Пилес от здания номер 1 до здания номер 40.

16 февраля до 23.00 ч. временно будут закрыты стоянки на Кафедральной площади и ул. Шв. Йоно. 16 февраля будут закрыты стоянки у Национального балета оперы и театра, на ул. А.Венуолё и Ю.Лелевелё, Швянтарагё и Барборос Радвилайтес.

До 20 ч. 16 февраля запрещено движение транспорта ул. А.Венуолё и Ю.Лелевелё, а весь день на ул. Университето, Леиклос, Васарё-16-осёс, А.Стульгинскё, А.Якшто, Бенедиктину, Тоторю.

Во время мероприятий будет 16 февраля с 17.00 до 21.00 ч. будет запрещено движение транспорта на ул. Т.Врублевскё, Швянтарагё, Барборос Радвилайтес, а с 18.00 до 21.00 ч. будет запрещено и движение общественного транспорта.

По этой причине изменится маршрут автобусов номер 10 и 33, их расписание можно найти на www.vilniustransport.lt.

Также Susisiekimo paslaugos предусмотрела дополнительные рейсы на некоторых маршрутах, чтобы обеспечить более удобное сообщение для горожан и гостей города. 16 февраля будут чаще курсировать троллейбусы 2, 4, 6 и 17 маршрутов и автобусы – 6G, 10, 11, 33, 43 и 73 маршрутов. Расписание можно найти на сайте www.vilniustransport.lt.

Кроме того, 16 февраля будут бесплатными стоянки "Паркуйся и езжай".