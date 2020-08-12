Об аварии один из пользователей сообщил в фейсбуке. На видео видно, как из колодца течет вода.

"Вода течет из колодца, который принадлежит компании Vilniaus vandenys. Движение не было остановлено, хотя воды довольно много. На место выехала бригада. По предварительным данным, прорвало трубу в месте соединения", – сказала она.

Смальске указала, что вода била ключом из колодца и текла по улице.

"Сейчас будут откачивать воду. На место выехала специальная техника. По данным рабочих, проблема несложная. В течение часа проблема будет решена", – сказала Смальске Delfi около 16 ч.