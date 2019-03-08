Участники шествия пели песни, несли плакаты и лозунги против сексизма, дискриминации и насилия против женщин. Они прошли от Кафедральной площади до здания правительства.
По словам одной из организаторов шествия, президента Литовской конфедерации профсоюзов Инги Ругинене, по разнице в зарплате Литва отстает от стран Евросоюза (ЕС), женщины сталкиваются и с другими проблемами.
"Это обуславливает и разницу в пенсиях, у женщин пенсии меньше (...), мы все еще сталкиваемся с дискриминацией и сексуальными домогательствами, насилием в семье, трудно совмещать работу и семью. Мы требуем, чтобы правительство взяло на себя серьезную ответственность и предприняло действия, чтобы начать решать эти проблемы", - сказала BNS И. Ругинене на Кафедральной площади.
В шествии женской солидарности можно было заметить и не одного мужчину. Они говорят, что нужно поддерживать женщин в борьбе за их права, потому что это важно и для мужчин.
По данным Департамента статистики, начисленная зарплата "на бумаге" у мужчин в Литве в 4-ом квартале 2018 года на 108,2 евро превышала зарплату женщин.
В 4-ом квартале средняя начисленная зарплата женщин в Литве (не считая индивидуальных предприятий) была 916,2 евро, зарплата мужчин - 1024,4 евро, а выплаченная зарплата - 714,6 евро и 788,7 евро соответственно.
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