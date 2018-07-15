В его защиту выступили многие правозащитные организации, отдельные выдающиеся деятели культуры. Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в терроризме. С 14 мая он держит голодовку с требованием к российским властям отпустить всех политических заключенных.

Мама режиссера Олега Сенцова обратилась к президенту России с просьбой помиловать сына.

13 июля режиссеру исполнилось 42 года, в Москве прошла акция в его поддержку.