Третий этап обновления столичного общественного транспорта в сотрудничестве с Susisiekimo paslaugos проводит консорциум частных перевозчиков Литвы и Латвии, ставший победителем объявленного вильнюсским городским самоуправлением конкурса на поставку услуг общественного транспорта.

«Стартовавшее минувшей осенью рекордное обновление вильнюсского общественного транспорта набирает обороты – в общей сложности до конца текущего года в столице будет курсировать 250 новых автобусов и 41 троллейбус. Мы надеемся, что после появления на улицах 50 совершенно новых автобусов Scania и продолжения процесса обновления, жители и гости столицы заметят изменения и всё чаще для своих поездок изберут общественный транспорт, обновление парка которого является важной составляющей современного Вильнюса», – сказал вице-мэр Вильнюса Линас Квядаравичюс.

В новые автобусы Scania консорциум литовских и латвийских перевозчиков инвестировал более 10 млн. евро.

В ноябре минувшего года на улицы столицы выехало 52 новых автобуса Isuzu Citibus средней вместимости, которые в настоящее время обслуживают 18 маршрутов. Инвестиция в эти транспортные средства достигла 6,8 млн. евро.