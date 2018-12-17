"Синоптики прогнозируют, что в Вильнюсе снег будет идти до утра. После того как закончились вечерние заторы после короткой передышки водители Grindа снова выехали на улицы города на снегоочистителях.
Зимой в Вильнюсе чистят и посыпают 579 вильнюсских улиц.
Все эти дороги машины объезжают примерно за два часа. Поскольку снег не прекращается, улицы приходится чистить снова и снова.
Сообщить о нечищенных, скользких и опасных улицах можно по номеру 1355, который работает круглосуточно.
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