"Синоптики прогнозируют, что в Вильнюсе снег будет идти до утра. После того как закончились вечерние заторы после короткой передышки водители Grindа снова выехали на улицы города на снегоочистителях.

Зимой в Вильнюсе чистят и посыпают 579 вильнюсских улиц.

Все эти дороги машины объезжают примерно за два часа. Поскольку снег не прекращается, улицы приходится чистить снова и снова.

Сообщить о нечищенных, скользких и опасных улицах можно по номеру 1355, который работает круглосуточно.