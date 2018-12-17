Снег идет почти сутки, и это стало большим испытанием для водителей. Заторы в столице появились на час раньше обычного, а в социальных сетях стали размещать информацию о многочисленных ДТП. Вечером ситуация по-прежнему оставалась сложной – в город стягивают большое количество техники и дорожных работников.
© DELFI / Andrius Ufartas

"Синоптики прогнозируют, что в Вильнюсе снег будет идти до утра. После того как закончились вечерние заторы после короткой передышки водители Grindа снова выехали на улицы города на снегоочистителях.

Зимой в Вильнюсе чистят и посыпают 579 вильнюсских улиц.

Все эти дороги машины объезжают примерно за два часа. Поскольку снег не прекращается, улицы приходится чистить снова и снова.

Сообщить о нечищенных, скользких и опасных улицах можно по номеру 1355, который работает круглосуточно.

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Главная вильнюсская елка с высоты птичьего полета (23)

Вильнюсская елка в этом году украшена стилизованным...