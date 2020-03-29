Специальный самолет доставит жителей Литвы из Тенерифе после 23 ч, в нем 180 мест.

Самолет с 220 пассажирами на борту должен прилететь после полуночи, на этот самолет билеты раскупили в течение нескольких дней.

Из Минска самолет прилетит после 20 ч – на нем прилетят жители Литвы, которых самолеты Belavia доставили в Минск из Франкфурта и Парижа.

В Клайпеду в воскресенье придут три парома с гражданами Литвы – из Дании, Германии и Швеции.

Поскольку страны всего мира пытаются обуздать распространение коронавируса, регулярные рейсы отменены, поэтому правительство Литвы и дипломаты организуют специальные рейсы для жителей, которые не могут вернуться домой.

Все вернувшиеся в Литву 14 дней должны провести в самоизоляции, за нарушение порядка грозят большие штрафы.