Специальный самолет доставил жителей Литвы из Тенерифе после 23 ч, в нем 180 мест.
Самолет из Лондона с 220 пассажирами на борту должен прилететь после полуночи, на этот самолет билеты раскупили в течение нескольких дней.
Из Минска самолет прилетел после 20 ч – на нем прилетели жители Литвы, которых самолеты Belavia доставили в Минск из Франкфурта и Парижа.
В Клайпеду в воскресенье пришли три парома с гражданами Литвы – из Дании, Германии и Швеции.
Поскольку страны всего мира пытаются обуздать распространение коронавируса, регулярные рейсы отменены, поэтому правительство Литвы и дипломаты организуют специальные рейсы для жителей, которые не могут вернуться домой.
Все вернувшиеся в Литву 14 дней должны провести в самоизоляции, за нарушение порядка грозят большие штрафы.
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