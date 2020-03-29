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29 марта в Вильнюсский аэропорт прилетели граждане Литвы из Лондона, Тенерифе, Минска, Франкфурта и Парижа.
Karantino vaizdai iš Vilniaus oro uosto (nuotr. Martyno Jaugelavičiaus)
Karantino vaizdai iš Vilniaus oro uosto (nuotr. Martyno Jaugelavičiaus)

Специальный самолет доставил жителей Литвы из Тенерифе после 23 ч, в нем 180 мест.

Самолет из Лондона с 220 пассажирами на борту должен прилететь после полуночи, на этот самолет билеты раскупили в течение нескольких дней.

Из Минска самолет прилетел после 20 ч – на нем прилетели жители Литвы, которых самолеты Belavia доставили в Минск из Франкфурта и Парижа.

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В Клайпеду в воскресенье пришли три парома с гражданами Литвы – из Дании, Германии и Швеции.

Поскольку страны всего мира пытаются обуздать распространение коронавируса, регулярные рейсы отменены, поэтому правительство Литвы и дипломаты организуют специальные рейсы для жителей, которые не могут вернуться домой.

Все вернувшиеся в Литву 14 дней должны провести в самоизоляции, за нарушение порядка грозят большие штрафы.

ru.DELFI.lt
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