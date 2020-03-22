Самолет совершил посадку в Вильнюсском аэропорту в 00.14 ч. Дополнительные рейсы из Лондона запланированы на 23, 25 и 27 марта, сообщается на сайте турагентства Kidy tour.











Скопировать ссылку В Вильнюс из Лондона прилетели 218 человек Ссылка скопирована



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