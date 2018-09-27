В течение нескольких дней видео в фейсбуке просмотрели 191 000 человек, им поделились 2800 раз. Полиция быстро выяснила личность мужчины – Кружинаускас был депутатом в парламенте 2000-2004 гг. от партии социал-демократов.

Кружинаускас утверждает, что целый месяц по утрам его будил собачий лай. Летом было тихо, потому что собака была в доме. Сначала он не обращал внимания, а потом стал злиться. Он сказал, что хотел поговорить с соседями, но никого не было дома.

"Поэтому я выпускал собаку из вольера и она переставала лаять", – сказал мужчина.

По его словам, когда он в четвертый раз пришел, чтобы выпустить собаку, она не выходила из вольера и показалась ему агрессивной.

"Там была еда – может, она боялась, что я ее заберу. До этого собака была спокойной, радовалась моему приходу. На этот раз она была агрессивной, поэтому я взял палку, чтобы защититься в случае чего. Говорю – иди вон, она не идет, поэтому я подталкивал палкой, ну да, ударил несколько раз. Так все и закончилось", – сказал Кружинаускас.

"Вечером она не лает, днем не лает. Только утром, когда никого нет дома. такое никому не понравилось бы. Я бы не пошел бы не пошел бить эту собаку, но она лает, идешь выяснять, а дома никого нет. Я думал написать заявление, но решил поступить проще. Выпускаю из вольера и тишина. Может, не надо ее закрывать", – сказал он.

О штрафе он говорит неохотно. "Какая разница, каком будет штраф, все равно неприятно. Это мне будет стоить, но послужит уроком", – сказал Кружинаускас.

Хозяйка собаки Лина Жюринскене сказала DELFI, что уже второй год на время пока дети в школе они закрывают собаку в вольер.

"Собака привыкла к вольеру, но немного лает после того как мы уезжает. 15-20 минут лает. Мы думаем, что из-за этого мужчина обижает собаку. Мы не знаем, почему он так поступает – только он может это объяснить", – сказала Жюринскене.

Она сказала, что ее семья после увиденного чувствует себя небезопасно. Дети не хотят идти в школу – боятся, что без них собаку могут обидеть. Она заметила, что и собака сейчас боится идти в вольер.

Представитель Мариямпольской полиции Дайва Климавичене сказала DELFI, что начато административное расследование. По предварительным данным, ветеринары не обнаружили у собаки серьезных травм, поэтому нарушителя ждет административный штраф.

Штраф за издевательство над животными составляет от 50 до 1200 евро. За повторное нарушение от 1200 до 1750 евро.