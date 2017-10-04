Пассажиры самолета рассказали, что им пришлось оставить личные вещи, сейчас они готовятся к дополнительной проверке.

"Самолет вылетел из Каунаса с опозданием на час, но никаких проблем не было, только когда мы приблизились к аэропорту, на сообщили, что самолет сядет в другом аэропорту. Пассажирам сказали не покидать борт. Когда самолет совершил посадку, всех пассажиров попросили положить личные вещи на землю рядом с самолетом", - рассказала DELFI Йовита из Вильнюса (имя изменено).

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По ее словам, людям разрешили взять только мобильные телефоны, создалось впечатление, что вещи пассажиров подвергнутся проверке.

"Пассажиров без вещей (за исключением телефонов) посадили в автобус и куда-то повезли. Когда люди стали спрашивать, куда их везут, выяснилось, что они все еще находятся на территории аэропорта", - рассказала DELFI девушка.

Другая пассажирка информировала DELFI, что пассажиров на автобусе доставили в аэропорт на дополнительную проверку.

Британские СМИ сообщают, что совершивший в Станстеде посадку самолет окружила полиция.

Сначала не сообщалось, по какой причине самолет сопровождали истребители. Позже сообщили, что истребители британских ВВС Typhoonв среду утром перехватили самолет и сопроводили его в аэропорт Стантед из-за того, что поступило сообщение о том, что самолет заминирован. однако позже информация о бомбе не подтвердилась. Один работник аэропорта Стантед сказал журналистам: "Сегодня утром, примерно в 8.50 ч. в лондонский аэропорт Стантед был направлен один самолет компании Ryanair".

Лондонская полиция сообщила, что предоставит больше информации об инциденте, когда это будет возможно сделать.

На сайте Каунасского аэропорта указано, что самолет в Лутон вылетел не в 7:30 ч., а в 8:06 ч. Летевший из Каунаса в Лондон самолет перехватили британские истребители.

Литовская полиция сообщила, что британские истребители сопровождали самолет из Каунаса, поскольку в Литве было получено сообщение о том, что самолет заминирован.

"В 6.21 ч. по Единому номеру помощи поступил звонок о том, что будет заминирован самолет, который вылетает в 7 ч. из Каунаса в Лутон. Звонил мужчина. Начато расследование, полиция выясняет, кто звонил в ЕЦП. Насколько я знаю, самолет вылетел с опозданием", – сказала BNS представитель полиции Каунасского округа Одета Вайткявичене.

По ее словам, о звонке информировали каунасский аэропорт, самолету разрешили вылететь, когда оценили сообщение, как ложное.

Полиция информировала, что в тот же день в Каунасском районе был задержан мужчина, сообщивший о бомбе в самолете. За ложное сообщение ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Литовская администрация гражданской авиации сказала DELFI, что пока не располагает официальными данными об этом инциденте.

"Точных данных у нас сейчас нет. Только есть такая гипотеза, но это из неофициальной информации, что служба каунасского аэропорта получила сообщение о бомбе то ли в самолете, то ли в аэропорту. Вроде бы это сообщение не подтвердилось, т.е. решили, что оно ложное, несерьезное и самолету разрешили вылететь", – сказал директор администрации Йорис Гинтилас.

Он заметил, что литовским службам не известно, почему было закрыто воздушное пространство Великобритании, почему подняли истребители и почему самолет направили в Станстед.