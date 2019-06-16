14 июня в Вашингтоне у памятника жертвам коммунизма читали имена и судьбы литовских ссыльных и политических заключенных. Впервые живущие за рубежом литовцы присоединились к этой, четвёртый раз подряд организуемой в Литве акции, которую проводит "Миссия Сибирь".
Akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“ Vašingtone
© Organizatorių nuotr.

"Историческая память объединяет литовцев, живущих во всем мире, и граждан нашей страны. Это – основа мощи нашего народа. Лишь достойно оценив ту цену, которую за сохранение и свободу Литвы отдали сотни тысяч невинных людей, мы можем создавать сильное и процветающее государство. А акция, проходящая 14 июня в Вашингтоне, лишь еще раз показала, что боль изгнания не уменьшает ни время, ни расстояние", – сказал посол Литвы в США Роландас Крищюнас.

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Память литовских ссыльных почтили и их имена прочли политические деятели из Литвы и других стран мира. Всего озвучили 1500 имен и судеб ссыльных и политических заключённых, сообщается в пресс-релизе.

Акцию организовали посольство Литвы в США, молодёжная гражданская инициатива "Миссия Сибирь" и сообщество литовцев в Вашингтоне.

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