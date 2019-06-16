"Историческая память объединяет литовцев, живущих во всем мире, и граждан нашей страны. Это – основа мощи нашего народа. Лишь достойно оценив ту цену, которую за сохранение и свободу Литвы отдали сотни тысяч невинных людей, мы можем создавать сильное и процветающее государство. А акция, проходящая 14 июня в Вашингтоне, лишь еще раз показала, что боль изгнания не уменьшает ни время, ни расстояние", – сказал посол Литвы в США Роландас Крищюнас.
Память литовских ссыльных почтили и их имена прочли политические деятели из Литвы и других стран мира. Всего озвучили 1500 имен и судеб ссыльных и политических заключённых, сообщается в пресс-релизе.
Акцию организовали посольство Литвы в США, молодёжная гражданская инициатива "Миссия Сибирь" и сообщество литовцев в Вашингтоне.
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