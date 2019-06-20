Чуть более года назад в нашей стране вступило в силу требование, чтобы в каждом жилом помещении и на каждом этаже был установлен как минимум один автономный дымовой извещатель. DELFI вместе с сотрудниками пожарной охраны приняли участие в акции «Давайте жить в безопасности». В то время инспекторы и пожарные проверили, сколько людей уже имеют детектор дыма в своем доме.

Инспекторы пока настроены доброжелательно и в гости приходят только с целью просвещения населения, а не для проверки и выписывания штрафа.

Эта кампания была запущена в прошлом году и продолжается до сих пор. В прошлом году больше внимания уделялось городам, а в этом году планируется посетить больше отдельных и многоквартирных домов в районных центрах.

Priešgaisrinės apsaugos pareigūnais dalyvauja akcijoje „Gyvenkime saugiai“
Priešgaisrinės apsaugos pareigūnais dalyvauja akcijoje „Gyvenkime saugiai“
© Stopkadras
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"Наша цель - посещать 100 000 человек в году. В прошлом году эта цель была не только достигнута, но и немного превышена. В этом году наши инспекторы уже посетили чуть более 30 000 человек, а к концу года мы надеемся посетить оставшиеся 70 000", - сказал специалист Департамента пожарной безопасности и обороны Ауримас Гуджяускас.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros organizavimo skyriaus viršininkas Aurimas Gudžiauskas
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros organizavimo skyriaus viršininkas Aurimas Gudžiauskas
© Stopkadras

Требование к установке автономного детектора дыма в каждом доме и на каждом этаже вступило в силу в мае 2018. Как отмечает Гуджяускас, ситуация в Литве была намного хуже, а число людей с автономными детекторами дыма - гораздо меньше.

Dūmų detektorius
Dūmų detektorius
© Adobe Stock

"В начале прошлого года мы зафиксировали, что только 16 процентов людей были оснащены автономным детектором дыма. Когда вступило в силу обязательное требование, увеличение их числа было довольно значительным. К концу прошлого года мы наблюдали довольно быстрый рост этого числа - все больше и больше людей спешили установить автономные детекторы дыма. В этом году мы видим, что число стабилизировалось и, хотя оно растет, но намного медленнее", - сказал А. Гуджяускас.

Bendrovės „Lietuvos draudimas“ Gyventojų turto draudimo vadovas Andrius Gimbickas
Bendrovės „Lietuvos draudimas“ Gyventojų turto draudimo vadovas Andrius Gimbickas
© Stopkadras

Андрюс Гимбицкас, руководитель отдела страхования имущества в Lietuvos Draudimas, говорит, что, по их собственным данным, только около 16 процентов клиентов компании имели это устройство в своем доме год назад. Позже это число постепенно увеличивалось.

DELFI провел опрос читателей, в котором приняли участие 12 210 респондентов. Узнали, сколько из респондентов уже имеют в своем доме автономный детектор дыма, сколько из них планируют установить его в ближайшем будущем и сколько читателей даже не собираются этого делать.


Мы спросили жителей Вильнюса, установлен ли у них автономный датчик дыма. Вы можете услышать их ответы в видео ниже.

По словам специалист Департамента пожарной безопасности и спасения Ауримаса Гуджяускаса, автономный дымовой извещатель является всего лишь сигнальным устройством. Люди, которые установили его, не становятся безопаснее - детектор только сообщает, что в вашем доме произошел пожар.

"Детектор дыма предупреждает о задымлении в помещении, обнаруживает довольно небольшую, но совершенно безвредную концентрацию дыма, а затем может отреагировать, - сказал Гуджяускас. - Еще есть время либо выбежать из горящего помещения, либо даже потушить его самостоятельно. Конечно, если человек знает, как правильно вести себя в случае пожара, и вовремя вызовет пожарных, - это может минимизировать потери".

Жители многоквартирных домов боятся пожара и причиненного в связи с этим ущерба больше всего, как говорит представитель Lietuvos Draudimas. Повреждение жилья является дорогостоящим. В случае пожара все необратимо разрушается - предметы интерьера, вещи в доме.

Viena iš pagrindinių gaisrų būstuose priežasčių yra netvarkinga šildymo sistema
Viena iš pagrindinių gaisrų būstuose priežasčių yra netvarkinga šildymo sistema
© Stopkadras

Основными причинами пожаров в жилищах является неупорядоченная система отопления, не очищенные или "сделанные самостоятельно" дымоходы, а также плохое состояние электрической установки - ее износ, повреждение и перегрузка. Также в многоквартирных домах, отмечает А. Гуджяускас, часто существует другая причина возгорания - оставленные в процессе готовки продукты, различные свечи и тому подобное. И в таком случае бдительные соседи часто помогают.

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