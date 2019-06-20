Инспекторы пока настроены доброжелательно и в гости приходят только с целью просвещения населения, а не для проверки и выписывания штрафа.

Эта кампания была запущена в прошлом году и продолжается до сих пор. В прошлом году больше внимания уделялось городам, а в этом году планируется посетить больше отдельных и многоквартирных домов в районных центрах.

Priešgaisrinės apsaugos pareigūnais dalyvauja akcijoje „Gyvenkime saugiai“ © Stopkadras

"Наша цель - посещать 100 000 человек в году. В прошлом году эта цель была не только достигнута, но и немного превышена. В этом году наши инспекторы уже посетили чуть более 30 000 человек, а к концу года мы надеемся посетить оставшиеся 70 000", - сказал специалист Департамента пожарной безопасности и обороны Ауримас Гуджяускас.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros organizavimo skyriaus viršininkas Aurimas Gudžiauskas © Stopkadras

Требование к установке автономного детектора дыма в каждом доме и на каждом этаже вступило в силу в мае 2018. Как отмечает Гуджяускас, ситуация в Литве была намного хуже, а число людей с автономными детекторами дыма - гораздо меньше.

Dūmų detektorius © Adobe Stock

"В начале прошлого года мы зафиксировали, что только 16 процентов людей были оснащены автономным детектором дыма. Когда вступило в силу обязательное требование, увеличение их числа было довольно значительным. К концу прошлого года мы наблюдали довольно быстрый рост этого числа - все больше и больше людей спешили установить автономные детекторы дыма. В этом году мы видим, что число стабилизировалось и, хотя оно растет, но намного медленнее", - сказал А. Гуджяускас.

Bendrovės „Lietuvos draudimas“ Gyventojų turto draudimo vadovas Andrius Gimbickas © Stopkadras

Андрюс Гимбицкас, руководитель отдела страхования имущества в Lietuvos Draudimas, говорит, что, по их собственным данным, только около 16 процентов клиентов компании имели это устройство в своем доме год назад. Позже это число постепенно увеличивалось.

DELFI провел опрос читателей, в котором приняли участие 12 210 респондентов. Узнали, сколько из респондентов уже имеют в своем доме автономный детектор дыма, сколько из них планируют установить его в ближайшем будущем и сколько читателей даже не собираются этого делать.



Мы спросили жителей Вильнюса, установлен ли у них автономный датчик дыма. Вы можете услышать их ответы в видео ниже.

По словам специалист Департамента пожарной безопасности и спасения Ауримаса Гуджяускаса, автономный дымовой извещатель является всего лишь сигнальным устройством. Люди, которые установили его, не становятся безопаснее - детектор только сообщает, что в вашем доме произошел пожар.

"Детектор дыма предупреждает о задымлении в помещении, обнаруживает довольно небольшую, но совершенно безвредную концентрацию дыма, а затем может отреагировать, - сказал Гуджяускас. - Еще есть время либо выбежать из горящего помещения, либо даже потушить его самостоятельно. Конечно, если человек знает, как правильно вести себя в случае пожара, и вовремя вызовет пожарных, - это может минимизировать потери".

Жители многоквартирных домов боятся пожара и причиненного в связи с этим ущерба больше всего, как говорит представитель Lietuvos Draudimas. Повреждение жилья является дорогостоящим. В случае пожара все необратимо разрушается - предметы интерьера, вещи в доме.

Viena iš pagrindinių gaisrų būstuose priežasčių yra netvarkinga šildymo sistema © Stopkadras

Основными причинами пожаров в жилищах является неупорядоченная система отопления, не очищенные или "сделанные самостоятельно" дымоходы, а также плохое состояние электрической установки - ее износ, повреждение и перегрузка. Также в многоквартирных домах, отмечает А. Гуджяускас, часто существует другая причина возгорания - оставленные в процессе готовки продукты, различные свечи и тому подобное. И в таком случае бдительные соседи часто помогают.