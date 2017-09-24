В течение многих лет местные грибники уступали приезжим командам грибников. В этом году кубок, созданный мастером черной керамики Пятрасом Преткялисом из Закаволяй, останется в Варене – поскольку местная команда буквально завалила комиссию грибами. Между тем больше всего боровиков за 3 часа - целых 219 - нашли члены команды Ligryda.

Всего в чемпионате принимали участие больше 100 грибников - 21 команда. Грибники собирали грибы с 7 до 10 ч. утра.

В парке Варены мэр Альгис Кашета вручил кубок победителю - команде Grybų siaubai.

"Наверное, уже пора объявлять второй религией в Литве не баскетбол, а сбор грибов", – пошутила заместитель спикера парламента Ирена Дегутене.

А тем временем в парке участников праздника уже угощали грибным супом. Можно было познакомиться с древними дзукийскими ремеслами.