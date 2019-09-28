В субботу погода выдалась дождливая. Основные мероприятия Праздника грибов проходили в Марцинконисе, где перед чемпионатом дождя не было две недели. По этой причине участники чемпионата набрали намного меньше грибов, чем на прежних чемпионатах.

С учетом неурожая в этом году организаторы облегчили условия, разрешив командам собирать не только боровики и моховики, но и зеленушки с лисичками и увеличили время сбора грибов. Когда истекло время, выяснилось, что не все команды вернулись из леса.

Кубок из рук мэра района Альгирдаса Кашеты, созданный мастером по черной керамике Пятрасом Преткялисом, завоевала команда "Гриб" из Кайшядориса, набравшая 15,8 кг грибов. На втором месте команда "Колпачок" - 13,221 кг, на третьем – "Тракайские подосиновики" с 12,301 кг грибов.