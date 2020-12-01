В Утенском районе Литвы обнаружено укрытие партизана Крауялиса-Сяубунаса

Укрытие обнаружено в деревне Папишкяй, в бывшей усадьбе Пикявичюсов.

Среди всех укрытий литовских партизан, боровшихся с советской властью, это было оборудовано позднее всего – в 1960 году.

"Укрытие уникально по двум причинам: его стены не деревянные, как обычно, а из каменной кладки, поэтому пространство укрытия осталось неизменным", – сообщил центр.

Часть этого укрытия советский КГБ обнаружил в 1965 году, когда там скрывался А. Крауялис-Сяубунас. По причине уникальности убежища его макет использовался как учебное пособие в Высшей школе КГБ в Москве.

До сих пор считалось, что укрытие не углублялось в землю, а занимало лишь пространство с печью и было уничтожено. Проведенные археологические исследования опровергли эту версию – обнаружено более углубленное укрытие.

Вероятно, что эта находка станет основным экспонатом создаваемого музея А. Крауялиса-Сяубунаса. Укрытие было оборудовано на территории усадьбы сестры жены А. Карауялиса-Сяубунаса и было его последним убежищем.

Останки последнего литовского партизана Антанаса Крауялиса-Сяубунаса, обнаруженные на вильнюсском Сиротском кладбище в 2019 году, были идентифицированы в июне этого года путем генетических исследований. В октябре 2019 года он был захоронен на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе.

А. Крауялис-Сяубунас ушел в лес воевать с советскими оккупационными властями в 1948 году, был партизаном в Аукштайтии. Он застрелился 17 марта 1965 года, когда был окружен сотрудниками КГБ.

Останки А. Крауялиса-Сяубунаса искали несколько десятилетий.

На недействующем Сиротском кладбище в Вильнюсе закапывали лиц, расстрелянных в Лукишкской тюрьме и в Вильнюсском КГБ.

В 1997 году за А. Крауялисом посмертно был закреплен статус ополченца, присуждено звание лейтенанта.

Он был награжден Орденом Креста Витиса Третьей степени, сейчас эта награда называется Командорским крестом Ордена Витиса.

Посмертно партизан также был награжден медалью основателя литовской армии.