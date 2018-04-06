На смену военным Драгунского батальона им княгини Бируте, вернувшимся в Литву из Украины после выполнения военно-учебной операции, отправятся служащие Добровольческих сих обороны, сообщило министерство.
© JAV Armijos nuotr.

В пятницу состоялась церемония проводов новой группы военных.

Это уже третья смена литовских военных инструкторов, которая направляется для выполнения военно-учебной операции в Украине. Она состоит из 12 профессиональных военных и военных-добровольцев.

Инструкторы прослужат в Украине до конца июня. На находящемся в Западной Украине полигоне Яворов литовские военные вместе с коллегами из США, Канады, Польши и Соединенного Королевства будут обучать украинцев планированию операций, будут проводить и оценивать учения, стрельбы и прочее.

Литовские военные инструктора с августа 2015 года помогают готовить украинских военных. Они непосредственно не участвуют в боевых действиях и антитеррористических операциях в Украине. Военно-обучающая операция предназначена для обучения вооруженных сил Украины.

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