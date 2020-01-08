Журналисты передачи KK2 решили выяснить, куда пропал настоятель. Представитель Каунасского епископата Дарюс Хмеляускас подтвердил эти слухи – Барткус отказался от сана. "По личным причинам. Хочет жить по-другому", - сказал он, подтвердил, что бывший настоятель намерен создать семью.
Мэр района Роландас Янчикас сказал журналистам KK2, что бывший священник отказался от сана не только из-за женщины, но и ради семьи. Ради женщины и ребенка или даже детей: "Если есть семья, то это не только мужчина и женщина. Возможно, есть и дети. Я думаю, если уже такое происходит, то это честный поступок (отказаться от сана)".
За 2019 год, по неофициальным данным, от сана в Литве отказались четыре священника. Продюсер Гедиминас Яунюс, учившийся в духовной семинарии и мечтавший стать священником, сказал, что целибат – один из самых больших вызовов на пути к служению.
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