Настоятель укмергского прихода Св. Апостолов Петра и Павла Вайдас Барткус пропал, оставив прихожан в неизвестности. Он не сообщил об отлучке и не сказал, куда отправляется. Поэтому в Укмерге поползли слухи, что настоятель влюбился. "Переживали, а потом узнали правду. Он собрал вещи и уехал. Нашел женщину и уехал к ней. Мы не знаем куда, но человек влюбился, что поделаешь? Ничего в этом плохого нет. Женщина была дороже всего", – сказал прихожанин Альгис.
Vaidas Bartkus / Foto: "Ukmergės žinios"

Журналисты передачи KK2 решили выяснить, куда пропал настоятель. Представитель Каунасского епископата Дарюс Хмеляускас подтвердил эти слухи – Барткус отказался от сана. "По личным причинам. Хочет жить по-другому", - сказал он, подтвердил, что бывший настоятель намерен создать семью.

Мэр района Роландас Янчикас сказал журналистам KK2, что бывший священник отказался от сана не только из-за женщины, но и ради семьи. Ради женщины и ребенка или даже детей: "Если есть семья, то это не только мужчина и женщина. Возможно, есть и дети. Я думаю, если уже такое происходит, то это честный поступок (отказаться от сана)".

За 2019 год, по неофициальным данным, от сана в Литве отказались четыре священника. Продюсер Гедиминас Яунюс, учившийся в духовной семинарии и мечтавший стать священником, сказал, что целибат – один из самых больших вызовов на пути к служению.

Kunigas Vaidas Bartkus
Kunigas Vaidas Bartkus
© LNK

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Vaidas Bartkus / Foto: Ukmergės žinios Kunigas Vaidas Bartkus

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