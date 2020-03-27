На данный момент в Укмерге зафиксированы 3 случая смерти от этой болезни, сообщает Ukmergės žinios. Еще нескольких скончавшихся пока не проверили, поэтому неясно, какой будет ситуация в ближайшее время.

В минувшую пятницу от коронавируса скончалась 83-летняя пациентка Укмергской больницы (женщину выписали 19 марта, а 20 утром по дороге в больницу она умерла в скорой). 24 марта вечером скончалась 90-летняя жительница города, которую 16 марта выписали из местной больницы, а 23 марта с температурой привезли в Сантаришкскую клинику. Тест показал, что она больна коронавирусом.

В среду зафиксировали и третий случай смерти. В начале недели в Укмергской больнице скончался еще один пожилой житель города (79 лет). Диагноз был подтвержден после смерти.

ГКП Вильнюсского округа расследует распространение коронавируса в Укмергской больнице. Заместитель главврача больницы Мария Шведене подтвердила, что пациенты, у которых установили положительный тест на коронавирус, лежали в трех разных отделениях.

Врач заверила, что на коронавирус проверят всех пациентов больницы – их чуть меньше 100. Сейчас все они находятся в одном отделении.

А что с медперсоналом, есть ли кому позаботиться о пациентах?

Шведене подтвердила, что работников осталось очень мало, меньше 20. Она заверила, что всех их проверили на коронавирус.

В редакцию Ukmergės žinios звонила работница больницы, она сказала, что боится за себя. Женщина сказала, что средств защиты выдают мало. Маска и бахилы - по одному комплекту на день.

Шведене сказала, что средств защиты в больнице имеется достаточно. Работников просят не уходить и переключиться на другой режим работы во время пандемии.

"Люди злятся и боятся. Но иначе не будет. Просто надо работать и выполнять свой долг", – сказала врач.

Как сказала LRT rспециалист НЦОЗ Дайва Размувене, ситуация в Укмерге серьезная. По ее словам, сейчас один из главных вопросов – поиск всех контактов, которые были у женщины, скончавшейся во вторник вечером.

Комитет правительства Литвы в четверг принял решение не вводить ограничения движения в самоуправлении города Укмерге, где наблюдается очаг коронавируса, но призывает жителей воздержаться от необязательных поездок.

"Город не будет закрыт – во всяком случае пока. Какие-то особые ограничения тоже пока не вводятся. Однако о чём мы настоятельно просим жителей Укмерге – воздержаться от всех не являющихся необходимыми поездок по городу (...) Жителей других городов призываем воздержаться от не являющихся необходимыми поездок в Укмерге", – написал в фейсбуке после заседания премьер Саулюс Сквернялис, возглавляющий комитет по управлению ситуацией с COVID-19.

Как сообщил кабмин, Минздраву предписано расширить объёмы тестирования жителей Укмерге, здесь будет создан мобильный пункт проверки на коронавирус. Местные медики, волонтёры, полицейские, сотрудники самоуправления получат дополнительные средства защиты. Также планируется проводить дезинфекцию главных улиц города и других мест.