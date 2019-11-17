1200 евро – такой ущерб нанесен местному предпринимателю Каспарасу Рамонасу, который после нескольких взломов решил предпринять все возможные способы защиты.
В кафе подростки вламывались трижды. Один раз ничего украсть не удалось, а в два других украли деньги из кассового аппарата Gastro pub, оба раза украдено по 600 евро.
Рамонас сказал, что не ожидал, что те же взломщики попытаются снова забраться в его кафе. После третьего раза он не только перестал оставлять деньги в кассе, но и усилил охрану. После взломов пришлось менять разбитые стекла в двери.
"Мы видели, что они тут ходят рядом, окурки подбирают", – сказал Рамонас, заметив, что сейчас не только оборудовал сигнализацию, но и оборудовал защитные жалюзи.
Подростки не только грабят кафе. Журналисты LNK говорили с мужчиной, который в Укмерге занимается перевозками. Тут подростки особенно не поживились, но нанесли большой ущерб трем грузовикам. "Украдены мелочи. Украли USB, зарядные устройства, – сказал мужчина. – Больше вреда они нанесли, взломав замки".
В Укмерге таких пострадавших немало. Журналисты LNK получили письмо с просьбой о помощи. Несовершеннолетние терроризируют город уже полгода, страдают не только предприниматели, но и владельцы автомобилей, рядовые жители.
За три месяца было начато 11 расследований, семь – в октябре.
Жители возмущены тем, что на подростков нет никакой управы, часть из них неподсудна в силу возраста. Младшему члену банды – всего 12. Однако двум 16-летним уже придется ответить за совершенные преступления, суд разрешил взять их под стражу на два месяца.
По данным полиции, все 5 подозреваемых растут в асоциальных семьях. Одни родители просят помощи у полиции, а другие – не считают, что дети делают что-то плохое.
"Мы заметили этих детей раньше, до их 16-летия, – сказал LNK начальник местного комиссариата полиции Саулюс Казлаускас. – Были всякие лагеря, мы пытались заинтересовать их спортом. Мы занимались с ними в спортзале. Ходили в походы... Но все наши усилия пользы не принесли...".
Спортзал детей не заинтересовал, они выбрали улицу, а деньги пытались добыть даже у полицейских.
"Постучали в двери полицейских и попросили денег за то, что автомобиль во дворе остался открытым", – рассказал Казлаускас.
Еще двум членам банды по 14 лет. Они во время визита журналистов приводили в порядок заброшенное помещение, которое решили передать молодежи, у которой нет приюта. Эти помещения убирали и другие подростки. В помещении планируют оборудовать мастерскую по ремонту велосипедов.
Муниципалитет пытается найти для таких проблемных детей и другие занятия.
"Мы работаем с авторитетами. Мы работаем с людьми из полиции, с ветеранами и психологами, – сказал LNK мэр Укмергского района Рональдас Яницкас. – Мы привлекаем авторитеты из разных сфер, чтобы найти подход к каждому ребенку".
Чтобы проблемные дети меньше времени проводили вместе, их перевели в разные школы.
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