"На сегодняшнее утро у нас 17 заболеваний коронавирусом COVID-19, 8 из них - врачи", – писал Варнас.

Политик поделился рекомендациями: "Мыть руки каждые 30 мин, не дотрагиваться до глаз, носа, рта. Ходить в маске, неважно, что ты не болеешь. Поверхности протирать спиртом (деньги, телефон и т.д). В магазин ходить в перчатках и масках, соблюдать расстояние как минимум 1 м. Обувь оставлять за дверью. Избегать общества других людей, не возить детей к дедушкам и бабушкам".