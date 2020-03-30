Во временном пункте проверки, который размещен рядом с приемным отделением больницы, сегодня продолжают брать образцы у укмергских врачей, контактировавших с заразившимися COVID-19, сообщает муниципалитет Укмергского района.

Из 282 образцов, 10 дали положительный результат.

На сегодняшний день коронавирус диагностирован у 18 местных врачей. Сегодня проверят еще 50 врачей.

После этого будут проверять всех остальных работников больницы. Напомним, в больнице всего работают 460 человек.

Затем проверят врачей местной поликлиники и скорой помощи.