В литовском городе Укмерге будет создан Центр толерантности. Он будет действовать в здании, имеющем статус культурного наследия, в котором до Второй мировой войны действовала еврейская начальная школа для мальчиков, пишет в пятницу газета Lietuvos žinios.
Dailės mokyklos pastatas Ukmergėje
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В Центре толерантности будут действовать литовская и еврейские общины, проходить культурные, образовательные мероприятия, будет представлено наследие обоих народов.

Средства на реконструкцию выделило самоуправление Укмергского района, государство и Европейский фонд регионального развития, завершить ремонтные работы намечается еще в этом году.

"Прежде всего это здание является частью истории евреев, так что нас радует, что в нем обоснуется наша, укмергская еврейская община", - сказал газете председатель Еврейской общины Укмерге Артурас Тайцас.

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