В Центре толерантности будут действовать литовская и еврейские общины, проходить культурные, образовательные мероприятия, будет представлено наследие обоих народов.
Средства на реконструкцию выделило самоуправление Укмергского района, государство и Европейский фонд регионального развития, завершить ремонтные работы намечается еще в этом году.
"Прежде всего это здание является частью истории евреев, так что нас радует, что в нем обоснуется наша, укмергская еврейская община", - сказал газете председатель Еврейской общины Укмерге Артурас Тайцас.
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