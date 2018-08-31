В Центре толерантности будут действовать литовская и еврейские общины, проходить культурные, образовательные мероприятия, будет представлено наследие обоих народов.

Средства на реконструкцию выделило самоуправление Укмергского района, государство и Европейский фонд регионального развития, завершить ремонтные работы намечается еще в этом году.

"Прежде всего это здание является частью истории евреев, так что нас радует, что в нем обоснуется наша, укмергская еврейская община", - сказал газете председатель Еврейской общины Укмерге Артурас Тайцас.