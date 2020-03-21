В трех районах Литвы могут ужесточить действующий порядок карантина

По словам мэра Укмергского района Роландаса Яницкаса, членов семьи врача также проверили, у них вирус не обнаружили.

20 марта коронавирус подтвердили у пациентки Укмергской больницы, которую выписали домой 19 марта, а 20 марта снова привезли в больницу, где она и скончалась.

Яницкас подтвердил Delfi, что в условиях самоизоляции находятся четверо работников районного муниципалитета, в их числе – глава администрации Дарюс Варнас.

Он с еще тремя специалистами входит в состав районной комиссии по управлению чрезвычайными ситуациями. В субботу журналистам с Варнасом связаться не удалось.

Выясняется, что в день, когда врач заболела, она присутствовала за заседании этой комиссии. Заседание проходило в больнице. После заседания врач и обратилась за помощью.

В субботу утром вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешельгис сказал, что врач контактировала с 160 людьми, из них 127 - врачи.

Сейчас выясняют, что можно предпринять в связи с ситуацией в Укмерге.

Представитель Минздрава Камиле Каткуте сказала Delfi, что "вне всякого сомнения будут ужесточать условия карантина, а также сделают все необходимое для обуздания ситуации в тех районах, где в медучреждениях зафиксированы вспышки болезни".

Такими очагами сейчас являются учреждения трех муниципалитетов - Вильнюсского, (врач Шешкинской поликлиники, врач в Сантаришкской поликлинике), Укмегском (врач больницы и смерть пациентки) И Игналинского (коронавирус диагностирован у двух врачей).

В этих районах планируют ужесточить контроль за режимом самоизоляции.

"Мы видим, что люди, находящиеся в самоизоляции, не всегда ведут себя сознательно, не всегда избегают контактов и выхода в общественные места. Нам придется усилить проверку таких людей и ужесточить меры воздействия на них", - сказала представитель Минздрава.

В выходные будут решать, будут ли приняты более жесткие ограничения передвижения в связи с угрозой коронавируса.