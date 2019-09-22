В трех округах Литвы проходит второй тур парламентских выборов

Голосование началось в 7 ч. и продлиться до 20 ч. В общей сложности в выборах могут участвовать 110 427 избирателей.
Новых депутатов выбирают, поскольку трое политиков отказались от мандатов.
Аушра Малдейкене, которая была выбрана в Жирмунай, стала евродепутатом, депутаты Гаргждайского и Жемгальского округов "крестьянин" Бронюс Маркаускаси либерал Виталиюс Гайлюс стали мэрами.
Во втором туре в Жирмунай выбирают между консерватором Пауле Кузмицкене и социал-демократом Гинтаутасом Палуцкасом, в Гаргждай – между консерватором Расой Петраускене и кандидатом Партии центра Криступасом Кривицкасом, а в Жемгале - кандидатом Партии центра Рутой Янутене и социал-демократом Людасом Йонайтисом.
Две недели назад во время первого тура активность избирателей составила 19,95%. Досрочно во втором туре проголосовали 3,44% избирателей.
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