"Очень трудно туда добраться, это верховое болото – трава, кочки. Лесничий красной линией отметил направление пожара. Техника туда не может попасть", – рассказал журналистам LNK Лаймонас Даукша.

В минувшие выходные в этом лесу зафиксированы два пожара – выгорели два гектара леса и подлесок. Работали 5 команд пожарных и лесничих, 20 мужчин. Пожар локализован, но еще несколько дней работала бригада лесничих – почва торфяная, тлеет, есть опасения, что огонь снова разгорится.

Поскольку техника туда не может подъехать, используют мотонасосы, прокладывают брандспойты, магистрали от ближайшего водоема.

Лесничие отмечают, что природе нанесен большой ущерб, кто его возместит - неясно. Нет сомнений, что был совершен поджог. Попасть на верховое болото нелегко. Егерь Онушкиса Витаутас Окунявичюс сказал, что такие пожары повторяются на протяжении нескольких лет.

"Это злонамеренные действия, совершают поджоги. Они наносят огромный ущерб", – сказал он.

На вопрос, что будет, если пиромана поймают, он ответил коротко: "Будет плохо".

Выясняется, что пироман активизируется, когда устанавливается теплая погода. Иногда он поджигает лес раз в месяц, а иногда - каждую неделю. Бывает, что одновременно фиксируют несколько пожаров.

"Бывают ночные поджоги. А ночью труднее заметить пожар, нелегко и тушить его, кроме того, это опасно и для пожарных", – сказал Даукша.

"Онушкский пироман", по его словам, хорошо знает леса и ориентируется в них. Кроме того, он очень осторожен. "Не хватает доказательств, чтобы поймать за руку. И современные технологии используем, но пока не удается поймать. Приезжал и кинолог с собакой", – рассказал Даукша.

Собака напала на след, но он оборвался около водного канала. Пироман обходит и зону действия видеокамер – одну видеокамеру даже снял и испортил.

После каждого поджога полиция получает заявления лесничих, расследует происшествия. Глава Тракайского районного комиссариата Сигитас Шенис сказал, что полиция проводит обыски в доме одного местного жителя.

"Подозрения пали на одного жителя Онушкского района, ему 60 лет. Собирали данные. Сейчас проводят обыски у него дома, это одна из версий. Но мы отрабатываем и другие версии", – сказал Шемис.

Только в прошлом году в Онушкисе, в заповеднике Геюс зафиксировали 11 пожаров.