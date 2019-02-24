Какие варианты сейчас есть у владельцев животных, которые хотят отправиться на отдых или по делам, но не могут взять с собой своих домашних питомцев? Глава Литовской организации по защите прав животных Бригита Кимантайте назвала два возможных варианта. Первый - попросить близких или друзей позаботиться о животном, второй – воспользоваться услугами гостиницы.

"Что касается выбора гостиницы – надо смотреть отзывы. Надо также подумать о том, что важно для самого хозяина: где он хочет, чтобы животное находилось - в доме или в вольере, хочет ли он, чтобы животное контактировало с другими собаками, кто и сколько времени должен выгуливать животное", – сказала Кимантайте.

Она заметила, что надо выяснить вопрос гарантий на случай, если с животным в гостинице что-то случится.

"Важно выяснить, обеспечит ли гостиница защиту животному от каких-либо повреждений, безопасность. Есть ли у нее страховка на такой случай", – заметила специалист.

Гостиница для животных Vilnoja открылась в 2018 году. Ее основали Живиле и Арвидас Барткайтисы. Они заметили, что люди до сих пор с удивлением воспринимают информацию о том, что есть гостиницы для животных. Журналисты решили посетить гостиницу и узнать, какие услуги она предоставляет.

В этой гостинице нет клеток – здесь у каждого животного есть своя комната. Кошки и другие небольшие животные находятся в комнатах площадью 2,5–6 м2, собаки – 6–11 м2. В некоторых комнатах для собак есть террасы-вольеры, где они могут гулять.

"В комнатах есть кроватки, коврики, пледы, декорации, игрушки. Собак разделяют не решетки, а стены, чтобы они не видели друг друга и не нервничали. В комнатах для кошек больше всяких коробок, лазалок. Если хозяин об этом просит, то с кошками мы проводим время, гладим их", – рассказала Живиле.

Какие услуги предоставляет гостиница? Арвидас сказал, что всегда просит хозяев письменно представить распорядок дня животного: сколько раз и в какое время надо выгуливать, кормить. Это нужно, чтобы животное не выбивалось из ритма и не нервничало.

За животными присматривает команда из 4 человек. В здании гостиницы 22 комнаты, первый этаж - для собак, второй – для кошек. С весны откроется и соседнее здание, рассчитанное на 42 комнаты.

Арвидас рассказал, что чаще всего хозяева оставляют животных на 7–10 дней – больше всего заказов поступает весной и летом, когда люди ездят в отпуск. Иногда животных оставляют и на выходные. Однако бывают и исключения – животные остаются здесь на долгое время.

"У нас есть собак, которая живет у нас второй месяц, поскольку ее хозяева уехали в Таиланд, у них медовый месяц. За своего питомца они заплатили 800 евро", – сказал Арвидас.

Он признал, что чаще всего в гостиницу привозят собак, реже - кошек, но бывают и необычные заказы. "Один человек спрашивал, можем ли мы принять летяг - целое семейство, двух взрослых и двух детенышей. Предоставить им помещение, чтобы они там могли "полетать", где-то полазить", – рассказал собеседник.

По данным Государственной продовольственно-ветеринарной службы, в Литве официально действует 14 гостиниц для животных. Первая из них была зарегистрирована в 2015 году.

Арвидас заметил, что на самом деле гостиницы для животных в Литве появились раньше, только были они нелегальными. Он оставлял свою собаку в такой гостинице уже 15 лет назад. Условия в таких гостиницах тогда были ужасными. Не было никакого регламента.

Vilnoja носит название не только гостиницы, но и центра ухода за животными. Живиле рассказала, что это связано с планами на будущее.

"Мы хотим открыть первый в Прибалтике центр реабилитации животных, в котором могли бы оставлять животных после операций, которые нуждаются в реабилитации и специальном уходе. Это могут быть различные программы ухода, услуги салонов для животных, дрессура и организация мероприятий", – рассказала Живиле о планах на будущее.