На этой неделе в Тракай, около здания районной мэрии, был открыт Татарский сквер и памятная доска, посвященная 620-летию с того дня, как татары обосновались в Литве.
Trakų pusiasalio pilis (Trakų istorijos muziejaus nuotr.)

Мэрия Тракайского района сообщает, что на гранитной доске отмечены важнейшие события из жизни литовских татар: уничтожение тракайской мечети в 1609 году и рождение основателя Крымского ханства Хаджи Первого Гирая в 1397 году в Тракайском замке.

Переселение татар и караимов в Литву и в Тракай связано с велики князем литовским Витаутасом. Витаутас поселил татар в Тракай.

В настоящее время в Литве проживает около 4000 татар. Открытие Татарского сквера - одно из мероприятий, посвященных дням европейского наследия из цикла "Окна прошлого".

BNS
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