Мэрия Тракайского района сообщает, что на гранитной доске отмечены важнейшие события из жизни литовских татар: уничтожение тракайской мечети в 1609 году и рождение основателя Крымского ханства Хаджи Первого Гирая в 1397 году в Тракайском замке. Переселение татар и караимов в Литву и в Тракай связано с велики князем литовским Витаутасом. Витаутас поселил татар в Тракай. В настоящее время в Литве проживает около 4000 татар. Открытие Татарского сквера - одно из мероприятий, посвященных дням европейского наследия из цикла "Окна прошлого".











