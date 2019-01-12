В Вильнюсе по случаю 28-ой годовщины событий 13-го января, в 28-ой раз организованном почетном забеге "Дорогой жизни и смерти" участвовали и литовские дипломаты, а также члены расположенных в Литве дипломатических корпусов иностранных государств.
© DELFI / Tomas Vinickas

К традиционно участвующим в забеге сотрудникам Министерства иностранных дел Литвы присоединились представители дипломатических корпусов Азербайджана, Эстонии, Японии, США, Молдовы и Грузии. Уже несколько лет подряд в забеге участвуют и солдаты из Национальной Гвардии Пенсильвании сухопутных сил США.

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Перед стартом забега министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс вместе с литовскими и иностранными дипломатами возложил цветы к могилам погибших на Антакальнисском кладбище.

Происходящий ежегодно в январе забег "Дорогой жизни и смерти" в первый раз был организован в 1992 году, по случаю первой годовщины событий 13-го января. 9-километровая трасса забега начинается от Антакальнисского кладбища, где похоронены жертвы 13-го января, а заканчивается у Телевизионной башни, на улице 13-го января.

Забег организует Литовская ассоциация любителей бега вместе с Министерством обороны и армией Литвы.

Посвящённые памяти защитников Свободы забеги в этом году были также организованы в Испании, Германии, Швейцарии, Швеции, Бельгии, в Соединённых Штатах Америки и в других странах, сообщает Министерство иностранных дел.

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