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В Литве в эти и в следующие выходные в магазинах и торговых центрах будет усилен контроль. Торговцев, которые не регулируют поток покупателей, ждут суровые санкции, сообщает в субботу Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС).
В торговых центрах Литвы усилен контроль
© DELFI / Domantas Pipas

Инспекторы службы проверяют, соблюдают ли торговые сети действующие в стране правила: например, отслеживают ли выполнение требования предоставить 15 кв. м на одного покупателя, ограничивают ли поток покупателей, проверяют ли наличие масок у покупателей, и как следят за обслуживанием.

Кроме того, смотря, есть ли у покупателей и работников возможность воспользоваться антисептиком.

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Инспекторы в выходные дни намерены проверить большую часть крупных магазинов в стране.

"Сейчас больше всего нарушений устанавливаем в продовольственных магазинах – не регулируют потоки покупателей, которых по-прежнему немало", – сказано в сообщении.

Инспекторы отмечают, что не всегда соблюдается рекомендация в связи с работой достаточного количества касс, чтобы в очередях стояло меньше людей (не больше 5).

Не всегда посетители соблюдают правило посещения магазина одним членом семьи - немалая часть покупателей приходит в магазин с малолетними детьми.

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