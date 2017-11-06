В темное время суток от опасности может защитить небольшая мелочь

Темные вечера стали продолжительнее, что не на пользу пешеходам: если у вас нет светоотражателя или фонарика, вряд ли водитель вас увидит. Статистика печальна: только на минувшей неделе пострадали семеро пешеходов. Даже на освещенных улицах человека не всегда видно, а если вы идете в темноте и без светоотражателя, то такая прогулка может стоить жизни.