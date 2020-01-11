По словам Смагрюнене, при осмотре пациентки с помощью рентгена врачи сначала подумали, что это и есть лезвие ножа.

Осколок, который практически насквозь прошел через тело женщины, удивил и врачей и полицию, поскольку и сама женщина забыла о том, что получила травму - порезалась больше месяца назад, раны давно зажили.

"Ее госпитализировали с диагнозом разрыв легкого. Поскольку она скрывала обстоятельства, мы только после проведения всех исследований выяснили, что в теле находится инородный предмет", – сказал LNK заведующий хирургическим отделением Шяуяйской больницы Роландас Буркаускас.

Сначала врачи подумали, что в теле женщины находится лезвие ножа, поскольку осколок напоминает его своей формой. Врачи сообщили об этом в полицию, полиция начала расследование по факту нанесения серьезного ущерба здоровью.

Как одного из подозреваемых полиция допросила супруга женщины. Он вспомнил, что 1,5 месяца назад разбилось стекло на балконе.

"Муж собрал стекла, сложил в ведро, а женщина проходила мимо, поскользнулась, уперлась в стену и сползла по ней в ведро, – рассказала Смагрюнене. – Она почувствовала боль. Боль в спине, но особого значения ей не придала, пошла курить на балкон".

Версию мужа подтвердили врачи, они нашли осколок. По словам врачей, такая травма в любой момент могла привести к смерти женщины.

Буркаускас сказал журналистам LNK, что осколок нанес травмы: "Проткнул грудную клетку, легкое, плевру, диафрагму, толстую кишку, желудок, при этом, к счастью, сильного внутреннего кровоизлияния не было, инородное тело было извлечено".

То, что женщина осталась жива, проходив столько времени с осколком в теле, врачи называют чудом.

"Первый случай, – сказал Буркаускас. – Счастливый случай, такая травма достаточно быстро могла привести к печальным последствиям. Если бы осколок порезал магистральный сосуд или попал в сердце или еще какие-то органы".

54-летняя женщина идет на поправку, она находится в реанимации. Женщину еще ждет операция на легком.

Опасность ее жизни не грозит. Полиция прекращает расследование.