Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис подтвердил, что план возвращения на родину политических ссыльных и членов их семей на 2018–2020 гг. В соответствии с планом, будут выделены средства на обеспечение этих людей жильем и их переселение. В следующем году на это выделят 432 000 евро, в 2019 и 2020 гг. – по 1,755 млн. евро. Жилье предоставят лицам, подавшим заявки до 31 декабря 2009 г. По словам Кукурайтиса, в следующем году планируют купить 5 квартир для вернувшихся ссыльных. Он не стал прогнозировать, как в 2019-2020 гг будет проходить осуществление программы, и когда все это закончится. "Все зависит от того, сколько нам удастся собрать средств на приобретение жилья. В соответствии с тенденцией 2018 г., насколько удалось предусмотреть в бюджете, то в 2020 г. не удастся обеспечить жильем всех желающих. В следующем году можем дополнительно купить пять квартир и по льготным ценам перепродать их семьям, которые есть в списке", – сказал министр BNS. С 1992 г. в бюджете ежегодно предусматривают средства на строительство и покупку квартир для возвращающихся ссыльных. По данным Соцмина, в 1992–2016 гг. квартирами обеспечили 2012 человек. В этом году ими обеспечат еще 26 человек. По данным на начало этого года в списке желающих получить жилье - 194 возвращающихся. Больше всего из них ждут квартиры в Вильнюсе – 155, 33 – в Клайпеде, по 2 – в Каунасе и Паневежисе, по одному - в Паланге и Лаздияй. В этом году жильем обеспечат тех, кто появился в списке мэрий в 2000–2001 гг. Стоящие в очереди ссыльные и политзаключенные, а также их близкие должны заплатить за жилье около трети рыночной цены, оставшуюся часть компенсирует государство. По словам Кукурайтиса, никто не контролирует, живут ли они в приобретенном на льготных условиях жилье и живут ли вообще в Литве. "Это жилье, как возмещение ущерба пострадавшим.Купив жилье на льготных условиях, они могут делать с ним все, что захотят", – сказал министр. Он подчеркнул, что не планируют разрешить регистрироваться в очереди. "Этот список увеличивать мы не планируем, это уже делали несколько раз. 2009 - это та линия, вероятно, за 14 лет зарегистрировались все семьи, которые хотели. Когда-то это должно закончиться", – сказал Кукурайтис.

