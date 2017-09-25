Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис подтвердил, что план возвращения на родину политических ссыльных и членов их семей на 2018–2020 гг.
В соответствии с планом, будут выделены средства на обеспечение этих людей жильем и их переселение.
В следующем году на это выделят 432 000 евро, в 2019 и 2020 гг. – по 1,755 млн. евро.
Жилье предоставят лицам, подавшим заявки до 31 декабря 2009 г.
По словам Кукурайтиса, в следующем году планируют купить 5 квартир для вернувшихся ссыльных.
Он не стал прогнозировать, как в 2019-2020 гг будет проходить осуществление программы, и когда все это закончится.
"Все зависит от того, сколько нам удастся собрать средств на приобретение жилья. В соответствии с тенденцией 2018 г., насколько удалось предусмотреть в бюджете, то в 2020 г. не удастся обеспечить жильем всех желающих. В следующем году можем дополнительно купить пять квартир и по льготным ценам перепродать их семьям, которые есть в списке", – сказал министр BNS.
С 1992 г. в бюджете ежегодно предусматривают средства на строительство и покупку квартир для возвращающихся ссыльных. По данным Соцмина, в 1992–2016 гг. квартирами обеспечили 2012 человек. В этом году ими обеспечат еще 26 человек.
По данным на начало этого года в списке желающих получить жилье - 194 возвращающихся. Больше всего из них ждут квартиры в Вильнюсе – 155, 33 – в Клайпеде, по 2 – в Каунасе и Паневежисе, по одному - в Паланге и Лаздияй.
В этом году жильем обеспечат тех, кто появился в списке мэрий в 2000–2001 гг.
Стоящие в очереди ссыльные и политзаключенные, а также их близкие должны заплатить за жилье около трети рыночной цены, оставшуюся часть компенсирует государство. По словам Кукурайтиса, никто не контролирует, живут ли они в приобретенном на льготных условиях жилье и живут ли вообще в Литве.
"Это жилье, как возмещение ущерба пострадавшим.Купив жилье на льготных условиях, они могут делать с ним все, что захотят", – сказал министр.
Он подчеркнул, что не планируют разрешить регистрироваться в очереди.
"Этот список увеличивать мы не планируем, это уже делали несколько раз. 2009 - это та линия, вероятно, за 14 лет зарегистрировались все семьи, которые хотели. Когда-то это должно закончиться", – сказал Кукурайтис.
В ближайший отопительный сезон жителей ждет ценовой шок (6)
Если до Нового года парламент не сумеет договориться о...
Парламент рассмотрит предложение о предоставлении бабушкам и дедушкам отпуска по уходу за внуками (6)
Парламент Литвы рассмотрит предложение о...
В течение трех лет на жилье бывшим ссыльным выделят почти 4 млн. евро (15)
В ближайшие три года на поселение и переселение...
В Науянеряй почтили память жертв Холокоста: "Здесь лежат наши" (10)
В прошлом году в День памяти жертв Холокоста, 23...
TOP новостей
В ближайший отопительный сезон жителей ждет ценовой шок (6)
Если до Нового года парламент не сумеет договориться о...
Меркель остается на 4-й срок, националисты проходят в бундестаг (21)
Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель , комментируя...
Парламент рассмотрит предложение о предоставлении бабушкам и дедушкам отпуска по уходу за внуками (6)
Парламент Литвы рассмотрит предложение о...
В Сирии погиб российский генерал-лейтенант Валерий Асапов (49)
В Сирии погиб еще один российский военный –...
В течение трех лет на жилье бывшим ссыльным выделят почти 4 млн. евро (15)
В ближайшие три года на поселение и переселение...