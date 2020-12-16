В течение нескольких недель в Литве зафиксирован скачок смертей, увеличивается число умирающих дома

Представитель Института гигиены Рута Устинавичене сказала, что они получают информацию о смертности, поскольку оформляют свидетельства о смерти.

"Мы не можем сказать, по какой причине увеличилась смертность от тех или иных болезней, в свидетельствах о смерти такой информации нет", – сказал он. С 2017 по 2019 год смертность понемногу снижалась, но в этом году все изменилось.

"Большая часть людей умирает из-за проблем с системой кровообращения, ежегодно половина умерших умирала именно по этой причине", – сказала Устнинавичене.

В 2020 году увеличилась смертность на дому, меньше людей умирает в больницах. Больше всего людей, как и прежде, умерли из-за проблем с системой кровообращения. Много людей умерло из-за инфекционных заболеваний, болезней дыхательной системы, пищеварительной системы, раковых опухолей и внешних причин.

По данным за октябрь, больше всего людей скончалось из-за проблем с системой кровообращения, дыхательной системы, пищеварительной системы.

"От коронавируса в октябре скончались 83 человека", – сказала эксперт. А за несколько недель ноября умер 151 человек.

Аналитик отдела статистики Йонас Бацялис представил комитету имеющуюся статистику. На 49 неделе этого года в Литве скончалось на 50% больше людей, чем фиксировалось обычно - на 375 смертей больше.

"Были два скачка - в июле и августе. Сейчас мы набираем ускорение", – сказал Бацялис, заметив, что это связано не только с пандемией.

Он сказал, что таких данных не было уже 20 лет. "И непохоже, чтобы этот рост останавливался", – констатировал аналитик.

Профессор Национального онкологического института Соната Ярмалайте сказала, что эти данные вызывают беспокойство.

"По предварительным данным, в этом году диагностировали меньше случаев онкозаболеваний на начальной стадии, всего диагностировано на 9% меньше, а на начальной стадии - на 60% меньше, на поздних - на 30%. Беспокоит снижение масштабов проведения профилактических осмотров", - заметила она, сказал, что рак - хроническое заболевание и проблемы начнутся позже.

Глава комитета Антанас Матулас рекомендовал Минздраву немедленно оценить ситуацию и предпринять необходимые действия.

"Мы видим, что ситуация трагическая, ужасная. Мы видим, где нужно больше усилий", – сказал депутат.