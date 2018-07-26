Вильнюсские власти в течение двух лет за более чем 10 млн евро оборудуют в литовской столице около 3 тыс. новых подземных или полуподземных контейнеров для бытовых отходов.
Šiukšlių konteineris
© Asmeninis albumas

Заместитель мэря Вильнюса Линас Квядаравичюс заявил в четверг на пресс-конференции, что в течение двух лет планируется оборудовать 780 площадок с 3 тыс. контейнеров - в них будет приблизительно по 4–5 контейнеров, предназначенных не только для смешанных коммунальных отходов, но и для бумаги, пластмассы, стекла.

Глава Центра переработки отходов Вильнюсского округа Томас Вайткявичюс отмечает, что оборудование подземных контейнеров также позволит экономить в год около 0,5 млн евро, выделяемых на эти переработку.

Статьи по теме:
Литовская фирма обвиняется в невывозе в Латвию почти 6 тыс. тонн отходов упаковок
Со следующего года порядок оплаты услуг по вывозу мусора изменится  (10)

В 2016 году правительство Литвы выделило самоуправлениям на закупку и оборудование новых контейнеров 70 млн евро из фондов Евросоюза. Вильнюсу это обойдется почти в 10,2 млн евро (с НДС). 85% этой суммы выделяет ЕС.

Полуподземные и подземные контейнеры широко распространены в большинстве стран Евросоюза.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Жители Вильнюса получают счета за вывоз мусора: суммы и площади удивляют (33)

Жители некоторых районов Вильнюса все еще жалуются на...

Правительство Литвы намерено ограничить расширение свалок (4)

Правительство Литвы намерено ограничить расширение...

Общество

Жизни и здоровью людей угрожала опасность: информацию распространили лишь через 4 дня (2)

Жизни и здоровью людей угрожала опасность, однако...

Aleksandras Bortnikovas Aramas Sargsianas „Yandex Taxi“ Kijeve

Амбициозные планы перевозчика в Литве омрачает тень Кремля: в законе есть брешь (11)

Скачиваешь приложение, вызываешь автомобиль и за...

В течение двух лет в Вильнюсе оборудуют около 3 тыс. новых контейнеров для отходов (1)

Вильнюсские власти в течение двух лет за более чем 10...

Мэрия Вильнюса ждет информации ДГБ о деятельности Yandex.Taxi в Литве (12)

Вильнюсская мэрия в четверг обратится в Департамент...

Задержаны подозреваемые в избиении иностранца: это красочные личности (14)

25 июля полиция задержала двоих жителей Вильнюса ,...

TOP новостей

Aleksandras Bortnikovas Aramas Sargsianas „Yandex Taxi“ Kijeve

Амбициозные планы перевозчика в Литве омрачает тень Кремля: в законе есть брешь (11)

Скачиваешь приложение, вызываешь автомобиль и за...

Любовь закончилась: какой будет цена флирта с Кремлем для поляков Литвы? (45)

Отношения между Литвой и Польшей переживают перелом....

Жизни и здоровью людей в Литве угрожала опасность: информацию распространили лишь через 4 дня (2)

Жизни и здоровью людей в Литве угрожала опасность,...

Депутата горсовета Титова на митинге в Клайпеде обсыпал мукой другой депутат Мэр Клайпеды призвал дать "принципиальную оценку" (181)

В четверг на митинге в Клайпеде члена Клайпедского...

Нелегально работающий мастером мужчина: жители Литвы переплачивают за услуги (49)

Доминикас, который после работы нелегально работает...