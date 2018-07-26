Заместитель мэря Вильнюса Линас Квядаравичюс заявил в четверг на пресс-конференции, что в течение двух лет планируется оборудовать 780 площадок с 3 тыс. контейнеров - в них будет приблизительно по 4–5 контейнеров, предназначенных не только для смешанных коммунальных отходов, но и для бумаги, пластмассы, стекла.

Глава Центра переработки отходов Вильнюсского округа Томас Вайткявичюс отмечает, что оборудование подземных контейнеров также позволит экономить в год около 0,5 млн евро, выделяемых на эти переработку.

В 2016 году правительство Литвы выделило самоуправлениям на закупку и оборудование новых контейнеров 70 млн евро из фондов Евросоюза. Вильнюсу это обойдется почти в 10,2 млн евро (с НДС). 85% этой суммы выделяет ЕС.

Полуподземные и подземные контейнеры широко распространены в большинстве стран Евросоюза.