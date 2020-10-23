Таковы рекомендации Национального центра общественного здравоохранения после получения информации о том, что одному работнику театра стало плохо, а семейный врач рекомендовал ему провериться на COVID-19. В изоляции находятся 26 работников театра. Глава театра Антанас Венцкус подтвердил, что проблема ему известна.
"В Варене до 26 октября проходит фестиваль профессиональных театров им. Д.Тамулявичюте. Наш театр 20 октября выступал там, а после гастролей одному из актеров стало плохо. Подозревают коронавирус. Результаты теста будут сегодня после обеда. Изолированы 26 человек", – сказал директор.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Рождество в этом году в Литве будет иным: министр уже готовит новый порядок (24)
Министр здравоохранения Литвы в передаче "День на Delfi"...
Врач предупреждает об опасных переменах: ждут проблемы со сном и даже с сердцем (31)
В воскресенье в Литве отменяют летнее время. Все, кто...
За последние сутки в Литве диагностировано 442 новых случая коронавируса (11)
За минувшие сутки в Литве диагностировано 442 новых...
Эпидемиолог: ученые прогнозируют несколько сценариев второй волны коронавируса (6)
В Литве по-прежнему растет количество больных...
Волонтеры "Продовольственного банка" будут собирать продукты в магазинах (16)
23 октября начинается двухдневная акция...