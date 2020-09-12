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Карантин в Литве подкорректировал время проведения многих мероприятий, не исключение и фестиваль Vegfest LT, который был запланирован на весну. В Вильнюсе этот фестиваль проходит 12 сентября, пишет madeinvilnius.lt.
Pernykščio „Vegfest LT Kaunas“ akimirkos.
Pernykščio „Vegfest LT Kaunas“ akimirkos.
© Organizatorių archyvas

"Мы рады возможности провести мероприятие, мы очень соскучились по нему", – сказала одна инициаторов ярмарки Vegfest LT Венте Витейкайте.

На ярмарке Vegfest LT можно приобрести товары для веганов и послушать лекции. На аналогичной ярмарке в Каунасе будет специальная зона для детей, а в Вильнюсе – Дворик для организаций, где со своей деятельностью посетителей познакомят представители литовских организаций по защите прав животных.

В Каунасе и в Вильнюсе в ярмарке примут участие по 70 участников, а в Шяуляй - 50. Посетители ярмарки смогут попробовать веганские блюда, приобрести различные продукты и полуфабрикаты, экологические продукты, натуральную косметику, товары для дома. Многие товары на ярмарке продают сами производители, поэтому стоят они дешевле, чем обычно.

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