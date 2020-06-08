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Меняются планы по обновлению бассейна в ТЦ Ozas – вместо одного оборудуют три бассейна для обучения плаванию, в которых смогут заниматься и дети, и взрослые.
„Oze“ baseinai
„Oze“ baseinai
© Bendrovės nuotr.

Сообщается, что в помещениях ТЦ, которые ранее не использовались, появится школа плавания Plaukimo šeima. Профессиональные тренеры в одном из трех бассейнов будут заниматься подготовкой будущих спортсменов, а дети получат возможность заниматься плаванием.

По словам главы школы Plaukimo šeima Гедре Висоцките, бассейны будут предназначены для разных групп, будут работать 9 тренеров.

Один бассейн будет 25-метровый с 4 дорожками. Второй 25-метровый с тремя дорожками будет предназначен для будущих спортсменов. Третий бассейн - для детей 3-4 лет. Бассейн откроется в январе.

Указаны и цены на уроки для детей:
Для детей 3-4 лет - 15 евро (в группе 5-6 детей)
Для детей 5-6 лет - 14 евро (в группе 6-8 детей)
Для детей 7-8 лет - 11 евро (в группе 10-11 детей)
Для детей 9-10 лет - 11 евро (в группе 11-12 детей)
Для детей 11-12 лет - 11 евро (в группе 11-12 детей)

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