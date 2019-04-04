В Таурагском округе от менингококковой инфекции скончался 10-месячный младенец

Представитель Таурагского департамента Национального центра общественного здоровья подтвердила эту информацию и сообщила, что младенец не был привит от этого заболевания.
Заместитель Вильнюсского департамента НЦОЗ Бирута Зданявичене ранее говорила DELFI, что для защиты от этой инфекции есть два способа – если заболеваешь гриппом или простудой, не покидать дом или делать прививку. Прививку от менингококковой инфекции особенно рекомендуют детям.
Чаще всего этой болезнью болеют дети до 5 лет; подростки, молодые люди.
Он менингококковой инфекции B в Литве бесплатно делают прививки младенцам. Всего делают три прививки. Они бесплатные. Первую прививку делают в 2, вторую в 4, а третью в 12-15 месяцев.
Желающие могут делать эти прививки за свой счет.
Всего, по данным Центра инфекционных заболеваний и СПИДа, в этом году зафиксировано 15 случаев заболевания менингококковой инфекцией, 9 - дети.
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