В Таурагском округе от менингококковой инфекции скончался 10-месячный младенец

Представитель Таурагского департамента Национального центра общественного здоровья подтвердила эту информацию и сообщила, что младенец не был привит от этого заболевания.

Заместитель Вильнюсского департамента НЦОЗ Бирута Зданявичене ранее говорила DELFI, что для защиты от этой инфекции есть два способа – если заболеваешь гриппом или простудой, не покидать дом или делать прививку. Прививку от менингококковой инфекции особенно рекомендуют детям.

Чаще всего этой болезнью болеют дети до 5 лет; подростки, молодые люди.

Он менингококковой инфекции B в Литве бесплатно делают прививки младенцам. Всего делают три прививки. Они бесплатные. Первую прививку делают в 2, вторую в 4, а третью в 12-15 месяцев.

Желающие могут делать эти прививки за свой счет.

Всего, по данным Центра инфекционных заболеваний и СПИДа, в этом году зафиксировано 15 случаев заболевания менингококковой инфекцией, 9 - дети.