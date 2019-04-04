Центр инфекционных заболеваний и СПИДа сообщил, что в 2019 году зафиксирован первый случай смерти от менингококковой инфекции. Жертвой опасного заболевания стал 10-месячный младенец из Таурагской области.
© Kauno klinikinė ligoninė

Представитель Таурагского департамента Национального центра общественного здоровья подтвердила эту информацию и сообщила, что младенец не был привит от этого заболевания.

Заместитель Вильнюсского департамента НЦОЗ Бирута Зданявичене ранее говорила DELFI, что для защиты от этой инфекции есть два способа – если заболеваешь гриппом или простудой, не покидать дом или делать прививку. Прививку от менингококковой инфекции особенно рекомендуют детям.

Статьи по теме:
В Вильнюсе у студента диагностировали менингококковую инфекцию  (1)
Коварная болезнь унесла еще одну жизнь: о прививках мешает договориться изменяющаяся цена  (10)

Чаще всего этой болезнью болеют дети до 5 лет; подростки, молодые люди.

Он менингококковой инфекции B в Литве бесплатно делают прививки младенцам. Всего делают три прививки. Они бесплатные. Первую прививку делают в 2, вторую в 4, а третью в 12-15 месяцев.

Желающие могут делать эти прививки за свой счет.

Всего, по данным Центра инфекционных заболеваний и СПИДа, в этом году зафиксировано 15 случаев заболевания менингококковой инфекцией, 9 - дети.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В столичном детском саду подозревают случай заболевания менингококковой инфекцией (9)

4 декабря утром в редакцию портала DELFI обратилась...

Со следующего года прививки от менингококковой инфекции будут бесплатными (2)

В календаре прививок – долгожданные перемены. Министр...

Общество

Ночной бар "терроризирует" жителей Старого города

Ночной бар Pataja , действующий вот уже два года на ул....

В Таурагском округе от менингококковой инфекции скончался 10-месячный младенец

Центр инфекционных заболеваний и СПИДа сообщил, что в...

Суд подтвердил обоснованность отказа возбудить дело о романе Ивашкявичюса "Зеленые" (2)

Вильнюсский окружной суд (ВОС) подтвердил, что...

Литовец оказался единственным пассажиром рейса в Италию на почти 200-местном самолете (2)

Скирмантас Стримайтис оказался единственным...

Новый министр охраны окружающей среды: наша цель – помочь людям отказаться от старого авто (8)

Президент Литвы Даля Грибаускайте назначила...

TOP новостей

ГИК Литвы утвердил шесть кандидатов в президенты, трое еще под вопросом (16)

Главизбирком ( ГИК ) 4 апреля зарегистрировал 6...

Компания Telia Lietuva увольняет сотни работников (10)

В компании Telia Lietuva – перемены. 4 апреля она увольняет...

Премьер Литвы: встречаясь с Путиным, президент Эстонии представляет интересы своей страны (33)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что...

Хорошая новость для пользователей интернет-магазинов: ситуация изменится (3)

Электронная торговля открыла возможности, о которых...

Volodymyras Zelenskis

Зеленский хочет дебатировать на Олимпийском. Порошенко ответил: "Стадион так стадион" (71)

Кандидат в президенты Владимир Зеленский записал...