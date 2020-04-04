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В субботу вечером мэр Таурагского района Довидас Каминскас сообщил, что коронавирус диагностировали у работника Таурагской станции скорой помощи.
В Таураге коронавирус установили у работника скорой помощи
© DELFI / Andrius Ufartas

Мэр в фейсбуке писал, что это пятый случай коронавируса в Таураге.

"Заболевший за границу не уезжал, поэтому это первый местный случай заражения. По первичной информации у него не было контакта с больными пациентами и вернувшимися из-за границы людьми, поэтому источник заражения пока не выяснен. 2 апреля человек почувствовал первые признаки COVID-19; 3 апреля взяли образец в Таурагском мобильном пункте; 4 апреля получили информацию о болезни", - писал Каминскас.

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Он сказал, что заболевший лечится дома. Коллеги (6 человек) и другие контакты о самоизоляции были информированы, их проверят на COVID-19.

"Хорошо, что ответ пришел на следующий день. Как мы видим, случай местного заражения отследить гораздо труднее, поэтому скорость получения результата особенно важна для пресечения распространения", - сказал мэр.

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