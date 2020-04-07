В Таураге коронавирус диагностировали у несовершеннолетнего

"Подтверждены еще два случая коронавируса. Оба местные. Один - житель Таурагского района, второй – Юрбаркского. Инфекцию выявили у несовершеннолетнего, который тесно контактировал с больным COVID-19. По предварительным данным, он находился в изоляции, дома", – писал мэр.

Заболевший житель Юрбаркского района работает в Таурагской больнице. После того как этот человек почувствовал симптомы - изолировался и сдал анализы в мобильном пункте. По предварительным данным, он с пациентами не контактировал.