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Мэр Таураге Довидас Каминскас 7 апреля вечером сообщил, что в Таурагском и Юрбаркском районах диагностировали еще два случая коронавируса. Один из заболевших – несовершеннолетний.
В Таураге коронавирус диагностировали у несовершеннолетнего
© DELFI / Andrius Ufartas

"Подтверждены еще два случая коронавируса. Оба местные. Один - житель Таурагского района, второй – Юрбаркского. Инфекцию выявили у несовершеннолетнего, который тесно контактировал с больным COVID-19. По предварительным данным, он находился в изоляции, дома", – писал мэр.

Заболевший житель Юрбаркского района работает в Таурагской больнице. После того как этот человек почувствовал симптомы - изолировался и сдал анализы в мобильном пункте. По предварительным данным, он с пациентами не контактировал.

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