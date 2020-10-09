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Впервые выборы в Литве состоятся в условиях пандемии и соблюдения усиленных мер безопасности. Остается основной вопрос - сколько избирателей придут на голосование. Есть партии, для которых этот фактор будет решающим.
В таких условиях выборы в Литве проходят впервые: эксперт выделяет две интриги
© DELFI / Andrius Ufartas

Главизбирком напоминает, что избиратели должны принести с собой не только документ, удостоверяющий личность, но и маску с ручкой.

Во время досрочного голосования избирателей не отпугнули ни очереди, ни особые условия. За 4 дня проголосовали 178 145 человек, это 7,39% избирателей. 4 года назад досрочно проголосовали 3,49% (87 059 человек), однако тогда голосование длилось 2 дня.

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Однако профессор Института международных отношений и политических наук ВУ Томас Янелюнас не считает, что в такой пропорции может увеличиться и общая активность избирателей.

"Чаще люди просто выбирают наиболее удобный способ голосования. Поскольку в этом году люди думают, что на избирательных участках будут большие очереди, те же, кто мог бы прийти и в воскресенье, голосовали досрочно. Рост активности на досрочном голосовании не свидетельствует о росте активности вообще", – сказал политолог.

Активность избирателей очень важна для некоторых партий. От активности избирателей зависит, попадут ли они в парламент. По традиции, высокая активность бывает на руку либеральным партиям.

"Им сложнее всего сохранить стабильное количество избирателей, они чаще апеллируют к молодым избирателям, к тем, кто голосует в первый раз. Это нестабильный электорат. Кроме того, небольшие партии, которые ищут новых избирателей, поскольку их избиратели то приходят, то не приходят на выборы", – сказал Янелюнас.

По его словам, высокая активность неблагоприятна для Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей.

"У них стабильный электорат, и эта пропорция для них важна", – сказал политолог.

"Избиратели консерваторов обычно настроены голосовать при любых условиях. Они верные избиратели. Когда активность бывает низкой, часть избирателей консерваторов натуральным образом растет", – сказал профессор.

По его словам, акция, во время которой призывают приходить на выборы и портить бюллетени, чтобы в парламент не попала ИАПЛ-СХС, вряд ли пойдет во вред другим партиям, например Парии свободы.

"Партии свободы высокая активность как раз на руку. Ей нужна активность большого Вильнюса, других крупных городов. Здесь привлечь людей нелегко", – заметил Янелюнас, который считает, что испорченных бюллетеней не будет много.

Сам политолог считает самой большой интригой этих выборов - перешагнут ли 5% барьер ИАПЛ-СХС и Партия свободы. "Одна рискует не перешагнуть и удивить этим, а другая – перешагнуть и тоже несколько удивить", – сказал политолог.

Вторая интрига, по мнению профессора - удастся ли вернуться Партии труда? "Хотя мне не кажется, что они должны добиться чего-то неожиданного. Меня удивило бы, если бы им удалось добиться 10%, но я в этом сомневаюсь", – сказал Янелюнас.

По данным последнего опроса, который по заказу ELTA провела компания Baltijos tyrimаi, в парламент пройдут 7 партий: Литовский союз крестьян и зеленых, Союз отечества-Христианские демократы Литвы, социал-демократы, Движение либералов, Партия труда, "Свобода и справедливость" и ИАПЛ-СХС.

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