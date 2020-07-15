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В связи со вспышкой коронавируса в каунасской компании Hegelmann Transporte проверяются около 200 работников, сообщила директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.
Koronaviruso testas
Koronaviruso testas
© AFP / Scanpix

"Проверяют двести работников, пока (результатов) нет, но очень надеемся получить их сегодня", – сказала Р. Лингене в среду утром в интервью радиостанции Lietuvos radijas.

По ее словам, исследуемые в данный момент лица не имели близкого контакта с зараженными, поэтому количество зараженных не должно резко вырасти. В целом коронавирус пока выявлен у 18 работников компании.

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"По предварительным данным, у этих людей не было близкого контакта с зараженными, они являются работниками транспортного отдела этой компании, и наши коллеги констатировали, что у них был низкий риск, мы не должны получить каких-то поражающих цифр", – сказала Р. Лингене.

Во вторник в каунасской компании Hegelmann Transporte коронавирус был выявлен у 18 человек, сообщило Министерство здравоохранения.

По данным министерства, все заразившиеся коронавирусом в начале июля прибыли из Узбекистана для трудоустройства в компании, занимающейся международными перевозками.

Министерство утверждает, что в данный момент все зараженные изолированы. Специалисты НЦОЗ выясняют контакты заразившихся лиц, а также проводят необходимые действия для предотвращения распространения болезни.

О первом случае в этой компании НЦОЗ сообщил в минувший четверг, о втором – в этот понедельник.

По официальным данным вторника, в целом в Литве коронавирусом заразились 1875 человек, продолжают болеть 213, а 1571 человек выздоровел.

От COVID-19 в Литве скончались 79 человек, еще 12 зараженных скончались по другим причинам.

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